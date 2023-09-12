برنامج الأغذية العالمي يحذر من تعرض 24 مليون شخص إضافي لخطر المجاعة

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، من خطر تعرض 24 مليون شخص إضافي في العالم للمجاعة نتيجة تقلص التمويلات.

وذكر البرنامج، في بيان، أن 24 مليون شخص إضافي قد يعانون الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 50 في المئة مقارنة بالمستوى الحالي، لافتا إلى أنه يكافح من أجل تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة للمساعدات الغذائية، في وقت يواجه أعلى معدل لنقص التمويل هذا العام بما يزيد عن 60 في المئة.

ونوه بانخفاض المساهمات في برنامج الأغذية العالمي للمرة الأولى على الإطلاق، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات بشكل مطرد.

وفي سياق متصل، قالت سيندي ماكين الرئيسة التنفيذية للبرنامج الأممي، في تصريحات، إن توفير المزيد من التمويل أمر ضروري، مؤكدة أنه في حال عدم تلقي الدعم الذي يحتاجه البرنامج لتجنب المزيد من الكوارث، سيشهد العالم بلا شك المزيد من الصراعات والاضطرابات والجوع.

ويقدر البرنامج الأممي عدد من يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بـ345 مليون شخص في أنحاء العالم، عند المرحلة الثالثة من تصنيف ضعف الأمن الغذائي المكون من خمس مراحل.

وأوضح أن هذا العدد يتضمن 40 مليون شخص بلغوا مستويات الطوارئ من الجوع، أو المرحلة الرابعة في التصنيف، ما يدفعهم إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء وعدم التعرض لخطر الموت بسبب سوء التغذية.