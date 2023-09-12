قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة نجحت في القضاء على مشاكل تسلسل الملكية المسجلة، موضحَا أنها كانت مشكلة كبيرة لأنها مشتراه بعقد عرفي فتم إلغاؤه والتسجيل يكون بوضع اليد بشرط السكن لمدة 5 سنوات.



وأضاف المستشار عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الوزارة لم تتلقى أي اعتراض أو شكاوى على أي حالة تسجيل ملكية بعد قرار التسجيل بعقد عرفي.



وأضاف أن رسوم تسجيل شقة أو فيلا في الشهر العقاري بين 2000 إلى 4000 جنيه كحد أقصى.

