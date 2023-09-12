معركة الضاد تشتعل في القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين

في أحضان مدينة القدس بدروبها العتيقة وحاراتها القديمة وشوارعها المليئة بالأدراج التي يرجع الكثير منها إلى عصر الدولة الأيوبية (1174-1250 ميلادية) تتصارع الحروف لترسم تفاصيل معركة من نوع آخر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عنوانها التعليم.

وبينما تنبض قلوب الطلاب الفلسطينيين بالأمل والصمود، حاملين حقائبهم وفيها كتبهم التي تروي قصص الأجداد والأرض، تبدو السلطات الإسرائيلية غير مرتاحة لاستمرار اتباع المناهج الفلسطينية في التعليم بالقدس وتسعى لإحلال مناهج إسرائيلية تُعمم على جميع مدارس المدينة المقدسة.

وتتهم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية السلطات الإسرائيلية بمصادرة المناهج الفلسطينية من مدارس القدس وملاحقة السيارات التي تنقل كُتُبها، فضلا عن اعتقال مديري مدارس.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الوزارة إن السلطات الإسرائيلية صادرت كُتبا لطلبة مدرسة (ثانوية الأقصى الشرعية) ومنعت وصول الطلبة إلى مدرستهم واعتقلت مدير المدرسة.

وكان العام الدراسي قد بدأ بشكل مرتبك في مدينة القدس في 19 أغسطس آب الماضي في ظل تصاعد حدة الصراع بشأن المناهج واتهامات فلسطينية لإسرائيل بالسعي إلى "تهويد" أو "أسرلة" التعليم.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية سابقا تخصيص مبلغ 200 مليون شيقل (52 مليون دولار) لما أسمته "تطوير التعليم في القدس"، وهي خطوة اعتبرها الفلسطينيون محاولة لتهويد التعليم في المدينة وفرض المناهج الإسرائيلية على الطلبة الفلسطينيين تحت إشراف وزارة المعارف الإسرائيلية.

* أهداف خفية

اتهم أيوب عليان، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إسرائيل بمحاولة فرض سياسة تعليمها على الفلسطينيين في القدس من خلال تفتيش حقائب الطلاب في المدينة ومصادرة كتب المناهج الفلسطينية .

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن إسرائيل تسعى إلى فرض المناهج الإسرائيلية على أبناء القدس من أجل "تذويب الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي".

وتابع "التعليم الإسرائيلي، إذا ما قورن بالتعليم الفلسطيني، هو تعليم ضعيف عندما يُقدّم للعرب والدليل على ذلك أن هناك طلبة فلسطينيين درسوا المنهاج الإسرائيلي والتحقوا بالجامعات الإسرائيلية لم يستطيعوا استكمال الدراسة الجامعية. بالتالي، هم يريدون وجودا فلسطينيا لا يستطيع استكمال تحصيله الجامعي لأنهم يريدون زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المجتمع الإسرائيلي من الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتأمين الكتب للطلبة الفلسطينيين في مدينة القدس بالمجان.

وتتعدد السلطات المشرفة على التعليم في مدينة القدس. ويقول عليان إن هناك 53 ألف طالب وطالبة يدرسون في المدارس التي تتبع وزارة المعارف الإسرائيلية، لكن جزءا منها ما زالت تدرس المنهج الفلسطيني.

وأضاف عليان أن عدد الطلبة الفلسطينيين الذين يَدرسون المناهج الإسرائيلي 13 ألفا، يدرسون في المدارس التي تبنيها إسرائيل وتفرض عليها مناهجها التعليمية، لافتا إلى وجود 11 ألف طالب يدرسون في المدارس التابعة للأوقاف العامة، وهي تحت مظلة وزارة الأوقاف العامة الأردنية.

ووفقا لإحصاءات إسرائيلية نُشرت هذا العام، فإن عدد سكان مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي تجاوز قليلا 984 ألف نسمة. وأظهرت الإحصاءات التي أعدتها دائرة الإحصاء المركزية ونشرتها صحيفة جيروزاليم بوست أن نسبة السكان اليهود من هؤلاء بلغت 60.8 في المئة وبلغت نسبة السكان العرب أو الفلسطينيين 39.2 في المئة.

وأشار المسؤول التربوي الفلسطيني إلى صدور أمر عسكري إسرائيلي في القدس يقضي بتحريف الكتب الفلسطينية، وقال "يريدون تدريس المنهاج المُحرّف الذي يقوم الإسرائيليون بتحريفه وطباعته على حسب أجندتهم".

وأضاف "هناك خرق لقانون حفظ حقوق الطباعة وهذه قضية أخرى، لكن إسرائيل دائما تعتبر نفسها فوق القانون".

وتابع "نحن لا نعوّل إلا على الإنسان المقدسي في المدينة المقدسة وعلى رجالات الدين سواء المسيحي أو الإسلامي الذين أصدروا فتاوى بتحريم وتجريم تطبيق المنهاج الإسرائيلي على أبنائنا في القدس".

* فرض الأمر الواقع

يرى معروف الرفاعي، المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، أن إسرائيل تسعى جاهدة إلى فرض أمر واقع في مدينة القدس، وهو توحيد شطري المدينة المقدسة "كعاصمة موحدة لدولة إسرائيل".

وقال لوكالة أنباء العالم العربي إن إسرائيل ترى أن السيادة في القدس يجب أن تكون إسرائيلية حتى يمكنها إقناع العالم والرأي العام المحلي والدولي بأنها عاصمة لإسرائيل، لافتا إلى أن التربية والتعليم في مدينة القدس "نوع من أنواع السيادة الوطنية" الفلسطينية في المدينة.

واتهم إسرائيل بالسعي إلى محاربة هذه السيادة "تارة بفرض أموال ضخمة لتهويد التعليم في مدينة القدس والضغط على أصحاب المدارس الخاصة لتطبيق المنهاج المحرّف، وتارة من خلال إغراء أصحاب المدارس الخاصة لتلقي مساعدات من بلدية القدس لتطبيق هذه المناهج".

وقال الرفاعي إن السلطات الإسرائيلية داهمت مدرستين إسلاميتين تابعتين للأوقاف الأردنية في القدس تطبّقان المنهاج الفلسطيني، وصادرت كتب اللغة العربية وكتب التاريخ والجغرافيا التي تتحدث عن تاريخ فلسطين والقدس وعن جغرافية مدينة القدس وفلسطين.

* محاولات مستمرة منذ سنوات

يؤكد الناشط الحقوقي المقدسي رائد بشير أن مصادرة الجيش الإسرائيلي لكتب المناهج الفلسطيني ليست أول إجراء تتخذه إسرائيل ضد التعليم الفلسطيني وليست آخرها، مشيرا إلى أنها تحاول منذ أعوام السيطرة على التعليم الفلسطيني في القدس.

وقال لوكالة أنباء العالم العربي "هذه ليست البداية"، لافتا إلى تصعيد إسرائيلي منذ أعوام يستهدف التعليم في المدينة المقدسة. وأضاف "منذ احتلال المدينة عام 1967 وإسرائيل تحاول فرض مناهجها وتغيير المناهج الفلسطينية".

وتابع "مع كل هبة أو انتفاضة فلسطينية، تحاول إسرائيل إنهاء كل ما تعتبره تحريضا في المناهج الفلسطينية"، منوها إلى أن الحملات الإسرائيلية ضد التعليم الفلسطيني في القدس تمر بثلاث مراحل.

واعتبر بشير أن الخطة الخمسية التي أعلنتها إسرائيل في الآونة الأخيرة "ورصدت بموجبها مئات الملايين لأسرلة التعليم في القدس بمثابة حرب معلنة"، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل في المدينة ضد التعليم والمناهج الفلسطينية غير قانوني حتى بموجب القانون الإسرائيلي.

وقال "ليس هناك قوانين تسمح لهم بتفتيش حقائب الطلاب الفلسطينيين وأن يبحثوا عن الكتب ويروعوا الأطفال والطلاب ويصادروا الكتب المدرسية.

"هذا بعيد كل البعد عن كل القوانين والأعراف وحتى المنطق".