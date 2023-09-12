بوتين يدافع عن ترامب ويصف قضاياه بملاحقة خصم سياسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عدة قضايا جنائية يواجهها حاليا.

وقال بوتين في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الساحلية شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، إن الاتهامات ضد ترامب تظهر "انحلال النظام السياسي الأمريكي. إن ما يحدث مع ترامب هو اضطهاد منافس سياسي لدوافع سياسية".

وتنظر محاكم أمريكية في عدة قضايا جنائية منفصلة حاليا ضد ترامب في الولايات المتحدة.

وتم اتهامه في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة بمحاولة تزوير الانتخابات على خلفية جهوده المزعومة لإلغاء نتائح انتخابات 2020 التي بلغت ذروتها في هجوم عنيف شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.

كما يواجه السياسي - 77 عاما، اتهاما في محكمة ولاية جورجيا بالتدخل في الانتخابات، فضلا عن مواجهته تهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية عقب مغادرة البيت الأبيض.

وأدلى بوتين بتصريحات داعمة لترامب في الماضي أيضا، كما كان انتقاد ترامب لبوتين أو الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا أقل بكثير من انتقاد الرئيس الحالي جو بايدن.

كما أشاد بوتين بالملياردير إيلون ماسك باعتباره "شخصا لامعا" خلال ظهوره في فلاديفوستوك. وقال بوتين: "إنه رجل أعمال نشيط وموهوب".

وجاءت تصريحات بوتين بعد يوم من نشر سيرة جديدة لرجل الأعمال الثري تضم تفاصيل لمشاركة ماسك المزعومة في الحد من فعالية أجهزة الإنترنت التي تعمل بالقمر الاصطناعي التي قدمتها إحدى شركاته لأوكرانيا.

وأشارت تقارير إلى أن الحد من فعالية الأجهزة أحبط محاولة أوكرانية لشن هجوم بطائرات مسيرة على الأسطول الروسي في البحر الأسود.