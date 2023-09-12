 خبير حقوقي أممي: لا يجب ترحيل الفارين من كوريا الشمالية إلى بلادهم - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 7:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

خبير حقوقي أممي: لا يجب ترحيل الفارين من كوريا الشمالية إلى بلادهم

سول (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 7:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 7:27 م

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية إليزابيث سلمون عن قلقها اليوم الثلاثاء، إزاء الخطر المتنامي من الترحيل القسري الذي تقوم به الصين ودول أخرى للفارين الكوريين الشماليين.

وقالت سلمون، متحدثة من سول، إنها ترحب بالخطوات التي قامت بها كوريا الشمالية لتخفيف القيود الصارمة على الحدود في أعقاب إندلاع جائحة كوفيد-19.

وكانت كوريا الشمالية قد سمحت الشهر الماضي بتسيير الرحلات الجوية مجددا من وإلى الصين وروسيا.

ولكن تخفيف الإجراءات الحدودية يعني أنه يمكن إعادة الكوررين الشماليين الفارين من النظام الاستبدادي إلى بلدهم.

وقالت إنها مثل الكثيرين فإنها قلقة للغاية من الخطر المحدق من الإعادة القسرية للمحتجزين الكوريين الشماليين في الدول الأخرى.

وتابعت أستاذة القانون البيروفية أن "آليات حقوق الإنسان الأممية، من بينها التفويض الخاص بي، تثير بانتظام مع الصين و والدول الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة المخاوف من أن الأشخاص الذي يجري إعادتهم بشكل قسري إلى كوريا الشمالية معرضون لمخاطر حقيقية تتمثل في التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة عند العودة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك