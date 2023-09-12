القبض على نجم السلة الأمريكي بورتر لاعتدائه على صديقته

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على كيفن بورتر جونيور، لاعب فريق هيوستن روكتس، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس الإثنين، بتهمة الاعتداء على صديقته وخنقها.

كان بورتر وصديقته يقيمان في فندق ميلينيوم في نيويورك، وذكرت الشرطة في تقرير لها أن صديقة اللاعب كانت منزعجة لدى عودته في الصباح وأخرجته من الغرفة.

واستطاع بورتر دخول الغرفة بمساعدة أمن الفندق، ثم اعتدى على صديقته، حسب تقرير الشرطة.

وفي الساعة السادسة و45 دقيقة صباحا (10.45 بتوقيت جرينتش)، تلقت الشرطة بلاغا يتهم بورتر، 23 عامًا، بالاعتداء على صديقته، وبعد التحقيق، ألقت الشرطة القبض على اللاعب بتهمة جنائية تتمثل في الاعتداء والخنق.

وقال متحدث باسم الشرطة "لدى وصول عناصر الشرطة، جرى إبلاغهم بأن امرأة عمرها 26 عامًا أصيبت بجرح في الجانب الأيمن من وجهها وتشكو من ألم في رقبتها".

وأضاف "كشفت تحقيقات أولية في موقع الحادث عن أن شخصًا وجه لها عدة ضربات على الجسد ووضع يديه حول رقبتها".

ونقلت كيسري جوندريزيك، اللاعبة السابقة في دوري كرة السلة الأمريكي للسيدات، للمستشفى للفحص الطبي.

وأصدر فريق هيوستن روكتس بيانا بشأن القبض على لاعبه، ونشرته شبكة "إي.إس.بي.إن".

وذكر هيوستن روكتس في بيانه "نحن في مرحلة جمع المعلومات بشأن القضية الخاصة بكيفن بورتر جونيور. وليس لدينا شيء آخر للإدلاء به في الوقت الحالي".

كان بورتر، احتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في صفوف هيوستن روكتس في الموسم الماضي بمعدل 19.2 نقطة في المباراة، بينما تصدر قائمة لاعبي الفريق من حيث التمريرات الحاسمة (5.7 تمريرة في المباراة) والمتابعات (5.3 متابعة في المباراة).

ومن المفترض أن يخوض بورتر الموسم الخامس له في دوري كرة السلة الأمريكي والرابع له مع هيوستن روكتس حيث قضى موسم "2019-2020" ضمن صفوف كليفلاند كافاليرز.