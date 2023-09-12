تاو يشارك في فوز منتخب جنوب إفريقيا على الكونغو الديمقراطية وديا

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزًا ثمينًا على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعداداتهما للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويدن المنتخب الجنوب إفريقي بالفضل في تحقيق الانتصار أمام الكونغو مساء اليوم الثلاثاء، لمهاجمه لايلي فوستر والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

وشارك بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي، في مباراة منتخب بلاده جنوب إفريقيا أمام الكونغو مساء اليوم الثلاثاء، وصنع هدف المباراة الوحيد لزميله فوستر.

ومن المقرر أن ينضم تاو إلى معسكر فريق الأهلي خلال الساعات القادمة، وذلك استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة القادمة.