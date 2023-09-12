رئيس البنك الزراعي: إسقاط مديونيات 328 ألف عميل خلال 2021

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، عن تفاصيل المبادرات والخدمات التي يقدمها البنك للفلاح المصري؛ لمساعدته على تطوير الزراعة وتنمية موارده.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن هناك 1100 فرع للبنك في أرجاء الجمهورية، مشيرا إلى أن قرض البنك الزراعي للفلاح يوفر تأمينًا على الحياة للأهالي، بالإضافة إلى الإعداد لقرض مجابهة الظروف الصحية يصل لـ25 ألف جنيه، وسيكون بداية شهر ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن هناك مبادرات تم إطلاقها لإسقاط المديونيات لـ328 ألف عميل خلال 2021، معلقا: «لو كان هناك عميل عليه دينًا بـمليون جنيه، يتم إسقاط 500 ألف جنيه عنه ودفع الباقي».

وذكر أن تمويل المزارع سيتم وفق عقد ثلاثي حاليا، من خلل توريد الفلاح للمنتج بالشركة، وتسليف البنك للفلاح، وفي النهاية يتم رد السلفة للفلاح وأخذ الربح، منوهًا بأن البنك الزراعي المصري أكثر البنوك المتواجدة في مبادرة الشمول المالي.

وأشار إلى أن استراتيجية البنك تقوم على دراسة آليات تمويل المزارعين مثل «التمويل الزراعي، تطوير استراتيجية التنافس البنكي»، مستشهدا بأن التسليف في محصول القصب سيصل لـ23 ألف جنيه بعدما كان الحد الأقصى 10 آلاف جنيه.

وبشأن استراتيجية البنك الزراعي في الفترة المقبلة، نوه باستهداف لكي يكون أحد أكبر 5 بنوك بمصر المرحلة المقبلة، مع زيادة عدد عملاء البنك والتطور التكنولوجي في الخدمات البنكية، مشددًا على أن البنك شارك وما زال مستمرا في المشاركة بالمبادرات المجتمعية والرئاسية.