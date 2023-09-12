تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في المغرب، اليوم الثلاثاء، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي ضرب مدينة مراكش.

وفي ليل الجمعة السبت، ضرب إقليم الحوز (جنوب غربي مدينة مراكش) الممتد بمعظمه على جبال الأطلس زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر أسفر عن مقتل 2862 شخصا وإصابة 2562 آخرين وفق حصيلة نُشرت مساء أمس الاثنين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية، تسريع عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها، لكن في بعض المناطق النائية والمعزولة، يقول السكّان إنهم متروكون لمصيرهم.

ووفقا للوكالة الفرنسية لا يزال الوصول إلى القرى الأقرب إلى مركز الزلزال، في هذه الأثناء، صعبا بسبب الانهيارات الأرضية.

وفي قرية إيمولاس الواقعة في جبال الأطلس الكبير، قالت خديجة، للوكالة الفرنسية: "نشعر أننا متروكين تمامًا هنا، لم يأتِ أحد لمساعدتنا. انهارت منازلنا وليس لدينا أي مكان نذهب إليه. أين سيعيش كل هؤلاء الفقراء".

وقال محمد أيتلكيد وهو يقف وسط أنقاض "لم تأتِ الدولة، لم نرَ أحدًا. بعد الزلزال، جاؤوا ليحتسبوا عدد الضحايا. منذ ذلك الحين، لم يبقَ إلّا واحدًا منهم. لم يأتِ أي دفاع مدني أو عناصر مساعدة. لا أحد معنا".

بدوره، أكد رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، أمس الاثنين، أن السكان الذين هدمت بيوتهم "سيتلقون تعويضات"، موضحًا "سيكون هناك عرض واضح سنحاول تحضيره هذا الأسبوع"، ولفت إلى أنه يتم النظر حاليًا في حلول لإيواء المشردين