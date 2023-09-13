أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر بمدينة بنغازي، توفيق الشكري، عن ارتفاع أعداد الضحايا جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدن شرق ليبيا منذ أول أمس الأحد؛ إلى 4500 قتيل، فيما تجاوز أعداد المفقودين 10 آلاف مواطن.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة قناة «DMC» مساء الثلاثاء، إلى تكاتف جهود الحكومة والقوات المسلحة وأبناء الشعب الليبي والهلال الأحمر؛ من أجل تسخير جميع الإمكانيات؛ للتخفيف من آثار الكارثة التي تتجاوز إمكانيات وقدرات الجميع.

وأكد أن الموقف المصري ليس بالغريب على أبناء الشعب المصري والحكومة المصرية، قائلا: «في كل أزماتنا نجد الشعب المصري وحكومته جانبا بجانب مع الشعب الليبي»، مشيرا إلى تنسيق الهلال الأحمر الليبي مع أشقائه في مصر والدول المجاورة؛ لوصول شحنات من الدعم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى احتياج الشعب الليبي إلى المعدات والآلات المستخدمة بعمليات البحث، وكذلك فرق الإنقاذ، إضافة إلى توفير أماكن للإيواء والغذاء والأدوية والمعدات الطبية، في ظل انهيار مئات المنازل بالمدينة، لافتا إلى تعرض معظم مدينة درنة شرق البلاد للدمار سواء على مستوى البنية التحتية أو الخسائر في الأرواح.