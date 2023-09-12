يرى محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق، أن المباريات الودية للفريق الأبيض، هدفها تحقيق استفادة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق عليه أن يواجه أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية بقوة، ويرسل رسالة لمنافسيه بأنه قادم للمنافسة بقوة على اللقب.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: "التدريبات الأخيرة لم تكن قوية في بداية فترة الإعداد، والفريق عليه الاستعداد بشكل قوي لبطل جيبوتي في الكونفدرالية، خصوصا أن الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا وديا تركت انطباعا بأن اللاعبين لم يستعدوا بشكل قوي خلال التدريبات".

وأضاف: "لا نريد وجود حالة قلق داخل فريق الزمالك، التجارب الودية مفيدة، والهزيمة من سيراميكا قد تجعل اللاعبين في حالة جيدة ويلعبون بروح عالية خلال اللقاء الرسمي القادم، وأتمنى تحقيق الفوز، ولن يكون هناك أي حجج لدى أوسوريو في المرحلة المقبلة".

وزاد: "أي لاعب في الزمالك عليه استثمار الفرصة في المرحلة المقبلة، خصوصا أن المباريات المقبلة هامة بالنسبة لبداية الموسم".

وأتم: "سنقف بجوار فاروق جعفر في رئاسة نادي الزمالك، وتحدثت معه اليوم وهو رمز رياضي كبير داخل القلعة البيضاء، ولكن أي شخص سينجح سنسانده بقوة، وأي شخص سيجلس على كرسي رئاسة النادي أو في عضوية مجلس الإدارة عليه ألا يظهر في الإعلام لمدة عام كامل، وأن يتحمل أزمات القلعة البيضاء".