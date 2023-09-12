أمريكا تحيي الذكرى الـ22 لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

أحيا المواطنون في الولايات المتحدة، ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعد مرور 22 عاما، حيث جرى تنظيم العديد من الفعاليات يوم الاثنين.

وفي مراسم تأبين في نيويورك، قرأ الأقارب أسماء نحو 3000 شخص لقوا حتفهم في تلك الهجمات. وحضرت الفعالية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وعمدة نيويورك إريك آدامز.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الوحدة في البلاد، خلال خطاب تذكاري قصير في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأضاف: "هذه هي الطريقة التي نكرم بها حقا أولئك الذين فقدناهم في 9/11، من خلال تذكر ما يمكننا القيام به معا، لتذكر ما تم تدميره، وما أصلحناه".

وتابع: "دعونا نتذكر من نحن كأمة. نحن لا ننسى أبدا. نحن لا نخاف أبدا. نحن نتحمل ونتغلب. نحن الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يوجد شيء حرفيا تاريخيا يتجاوز قدرتنا. عندما نضع عقولنا معا".

يشار إلى أنه في 11 سبتمبر 2001 ، لقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم في أعمال إرهابية صدمت العالم، حيث اختطف إرهابيون ثلاث طائرات وقادوها لترتطم ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وإلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن. فيما تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا.