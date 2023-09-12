حماة الوطن بمطروح: إقامة معرض دائم للمشغولات اليدوية للمحافظة بمدينة الأمل بالقاهرة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس إقليم السيدات ببرلمان عموم إفريقيا، بحضور النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وتيسير دهيم أمين المرأة.

وناقشت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، مع المحافظ، إقامة معرض دائم للمشغولات اليدوية من سيدات الحزب ومن مركز التنمية المستدامة لمنتجات مثل الكليم والسجاد والمشغولات، التي تعبر عن التراث البدوي والسيوي بمركز الأمل بالقاهرة "الهجانة سابقا"، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة الذي تم أطلقها الرئيس السيسي في شهر سبتمبر من العام الماضي خلال دعوته لدعم منطقة الهجانة، والتي تم تسميتها بمدينة الأمل حاليا.

وعرضت أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، خلال اللقاء عدد من المطالب، وهي الاستعانة بالباحثين من أبناء مطروح من حملة الماجستير، والدكتوراة في جامعة مطروح بدلًا من التعيين من خارج المحافظة، ودعم المرأة المطروحية في القرى والنجوع، بالإضافة إلى دعم الفتيات الأيتام المقبلات على الزواج، والاهتمام بذوي الهمم في التعليم والخدمات المقدمة لهم.

وقال النائب عيسي أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: "داعمون للمحافظة ولأبناء مطروح في كل القطاعات بالمساعدة والمساهمة في تقديم الحلول للقضايا الهامة بالشارع المطروحي في حدود الإمكانيات المتاحة، والجزب يستقبل شكاوي المواطنين".