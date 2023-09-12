زيلينسكي: العالم لم يتحد بعد بشكل كاف في إدانة

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن العالم لم يتحد بعد بما يكفي في معارضة جرائم الحرب الروسية في بلاده.

وذكرت وكالة أنباء "ايه ان بي" الهولندية عن زيلينسكي قوله في كلمة عبر الفيديو لمجموعة من الطلبة الهولندية في لاهاي إن روسيا ترغب في أن تصبح سياسة الإبادة الجماعية أمرا طبيعيا.

وقال الرئيس الأوكراني في إشارة إلى روسيا "إنهم يريدون أن تصبح الإبادة الجماعية أمرا عاديا.. إنهم يريدون تجميد الحرب وتحويل المشاهد الصادمة إلى شيء مألوف".

وفي أعقاب قمة مجموعة العشرين في الهند نهاية الأسبوع، انتقدت أوكرانيا بشدة البيان الختامي الذي لا يدين روسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا، لكنه يؤكد على السلامة الإقليمية للحدود.

وقالت كييف بعد القمة إن مجموعة العشرين كان يجب أن تدعو بالإجماع روسيا إلى إنهاء غزوها على الفور.

في غضون ذلك، أشاد زيلينسكي بهولندا كحليف لبلاده.

وقال الرئيس الأوكراني الذي زار هولندا لفترة وجيزة نهاية آب/أغسطس الماضي إن "مشاركتهم تساعدنا في تجميع العالم معا من أجل القيم المشتركة".

يذكر أن هولندا واحدة من عدة دول غربية تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. كما تتطلع هولندا إلى المشاركة في تزويد كييف بمقاتلات أمريكية من طراز "اف-16".