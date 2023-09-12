وزير العدل: وجود 137 قاضية في مجلس الدولة «إنجاز»

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن دعم مجلس الدولة بالقاضيات تجربة جيدة، مضيفًا أنه لأول مرة تكون هناك قاضية لرئاسة لمحكمة ابتدائية في حلوان.».



وذكر خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن هناك 137 قاضية حاليا في مجلس الدولة، مشددًا على أن هذا العدد بمثابة إنجاز، والتجربة أثمرت عن الدعم بقاضيات على مستوى عالي.



ولفت إلى أن المرأة لم تكن موجودة في مجلس الدولة والنيابة العامة من قبل، كما أن القاضيات لديهم رغبة في إثبات الكفاءة، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى ستتقدم الفتيات للالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة مباشرًة، هذا إلى جانب إلغاء إعلان الذكور فقط بالنيابة العامة.



