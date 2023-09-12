 رائدا فضاء روسيان يسجلان رقما قياسيا جديدا لأطول إقامة بمحطة الفضاء الدولية - بوابة الشروق
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رائدا فضاء روسيان يسجلان رقما قياسيا جديدا لأطول إقامة بمحطة الفضاء الدولية

موسكو - د ب
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 3:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 3:34 م

أسجل رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، رقما قياسيا جديدا لأطول مدة إقامة للرواد الروس على محطة الفضاء الدولية خلال مهمة واحدة.

وتمكن بروكوبيف وبيتلين، عند الساعة 8:40:11 مساء يوم 11 سبتمبر بتوقيت موسكو، من التفوق على إنجاز زميلهما بيوتر دوبروف والذي كان سجله سابقا حيث قضى 355 يوما و3 ساعات و45 دقيقة و21 ثانية على محطة الفضاء الدولية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ووصل بروكوبييف وبيتلين ورائد الفضاء الأمريكي من وكالة "ناسا" فرانك روبيو إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي. وتقرر تمديد مهمتهم حتى 27 سبتمبر الجاري، بسبب حدوث تسرب في حلقة التبريد الموجودة على المبرد الخارجي للمركبة الفضائية "سويوز إم إس -22" في 15 ديسمبر الماضي.


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