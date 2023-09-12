البرلمان الأوروبي يدعم وضع أهداف أعلى للطاقة المتجددة

دعم البرلمان الأوروبي توسيعا كبيرا في توليد الطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، ودعا لأن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42.5% على الأقل من الطاقة المستخدمة عبر الاتحاد الأوروبي بحلول 2030.



وكان الهدف السابق للاتحاد الأوروبي من الطاقة المتجددة بحلول 2030 عند 32%، وستحتاج مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للحصول على موافقة، فضلا عن تشييد مشروعات أكثر بكثير منها سريعا ليحقق التكتل الهدف الأكثر طموحا الذي تم مراجعته اليوم الثلاثاء.



ويدعو التشريع الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، الهيئات التنظيمية في الدول الأعضاء إلى عدم استغراق ما يزيد على 12 شهرا للموافقة على تنصيب مشروعات الطاقة المتجددة في أماكن مخصصة للطاقة المتجددة.



وبخلاف هذه المجالات، تستغرق عملية الموافقة ما لا يزيد على 24 شهرا.



وتحتاج العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بصورة كبيرة من أجل الوفاء بالحجم المستهدف.



وفي ألمانيا على سبيل المثال، بلغ نصيب الطاقات المتجددة 20.4% في 2022، وفقا لبيانات الحكومة الألمانية.