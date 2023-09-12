تونس تطلب من الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في تنقل التونسيين والهجرة النظامية

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طالب وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، دول الاتحاد الأوروبي بمرونة أكبر في تسهيل تنقل التونسيين والهجرة الشرعية إلى دول الاتحاد.

وتواترت شكاوى التونسيين هذا العام من فرض المزيد من القيود التقنية من قبل سفارات دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات الحصول على مواعيد لتقديم طلبات التأشيرات، لا سيما إلى الدول التي تمثل وجهات رئيسية للتونسيين مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأثيرت هذه النقطة خلال محادثة بين وزير الخارجية التونسي والمفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا جوهانسون، وفق ما ذكرته الخارجية التونسية.

وجاء في بيان الخارجية أن الجانبين "تطرقا إلى مسألة تسهيل التنقل والهجرة الشرعية إلى البلدان الأوروبية من خلال إضفاء المرونة اللازمة على إجراءات منح التأشيرة لفائدة التونسيين".

ونقل البيان عن المسئولة الأوروبية تعهدها "بتحسيس البلدان الأعضاء بأهمية إيلاء العناية اللازمة لهذه المسألة".

ويحتج تونسيون ضد طول فترات الانتظار في تأشيرات لم الشمل العائلي والعمل.

كما نظم تونسيون غاضبون وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية بسبب رفض طلبات المئات من تأشيرات لم الشمل العائلي.