 رئيس الوزراء الياباني يجري الترتيبات النهائية لإجراء تعديل وزاري - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني يجري الترتيبات النهائية لإجراء تعديل وزاري

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 10:15 ص

يجري رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الترتيبات النهائية، اليوم الثلاثاء، لإجراء تعديل في مجلس وزرائه والهيكل التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، ومن المقرر أن يتم غدا الأربعاء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقالت مصادر حكومية وأخرى بالحزب، إن كيشيدا قرر الإبقاء على الأمين العام للحزب توشيميتسو موتيجي، في حين سوف يعين يوكو أوبوشي رئيسة للجنة استراتيجية الانتخابات.

ويبدو أن كيشيدا يسعى لتعزيز الدعم للحزب من خلال التعديل الوزاري، قبل حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة في المستقبل القريب.

ويأتي التعديل في هيكل مجلس الوزراء والحزب في ظل تراجع شعبية المجلس بسبب المشاكل المتعلقة بنظام التعريف الوطني.

وقد التقى كيشيدا صباح اليوم برئيس حزب كوميتو ناتسو ياماجوشي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي.


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