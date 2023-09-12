بوتين: أوكرانيا فقدت أكثر من 71 ألف عسكري منذ بدء الهجوم المضاد دون تحقيق أي نتائج

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد أكثر من 71 ألف عسكري دون تحقيق أي نتائج، مضيفا أن الأسلحة الغربية لن تغير مسار العملية العسكرية الروسية.



وذكرت قناة آر تي الروسية، أن بوتين قال في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي "تشن أوكرانيا ما يسمى بالهجوم المضاد. لكن لا توجد هناك نتائج"، مضيفا "هناك خسائر وهي كبيرة. ومنذ بداية الهجوم المضاد بلغت الخسائر بين العسكريين نحو 71 ألف عسكري".



وأشار إلى أنه إضافة لذلك فقد الجيش الأوكراني 543 دبابة ونحو 18 مركبة مدرعة مختلفة.



وقال بوتين إن أوكرانيا أعلنت من قبل رفضها للحوار، موضحا: "إذا أرادت الحوار الآن فلتعلن ذلك، وإلا كيف لنا أن نوقف إطلاق النار في الوقت الذي يقوم فيه العدو بهجوم مضاد".



وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تفعل كل شيء من أجل مصالحها دون أي اعتبارات أخرى. وقال "يوفرون القنابل العنقودية وذخائر اليورانيوم المنضب ويضربون بعرض الحائط كل المبادئ".



وأضاف: "إدارة البيت الأبيض أعلنت من قبل أن استخدام القنابل العنقودية تعد جريمة حرب. الآن يوفرون هذه القنابل لأوكرانيا".



وأوضح: "كل هذه الذخائر والأسلحة لم تغير ولن تغير أي نتائج للعملية العسكرية".