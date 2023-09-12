المتحدث باسم الجيش الليبي يحذر من كارثة جديدة على مدينة بن غازي

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن تحذير الجهات المسئولة عن سد وادي الجبارة الواقع على مسافة 375 كيلو متر بطول و100 كيلو عرضا بين بنغازي ومرتفعات درنة؛ من احتمالية حلول كارثة أخرى حال عدم تفريغ السد من المياه؛ نتيجة عدم القدرة على استيعاب مياه الأمطار الغزيرة.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، إلى استيعاب السد 5 ملايين لتر مكعب من المياه، معقبا: «إذا لم يتم تفريغ مياه السد الآن ستكون كارثة على مدينة بنغازي، هذه المنطقة مكتظة بالسكان وتضم مدنا وقرى وأرياف ومنازل جهة الشمال والجنوب».



وأكد أنه من الصعب التكهن أو التوصل إلى إحصاء نهائي حول أعداد الضحايا والمفقودين في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدا أن الإعلان عن إحصائيات الخسائر المادية والبشرية قد يتطلب حوالي 7 أيام.



ولفت إلى توافد سكان الغرب والجنوب الليبي على منطقة درنة المنكوبة؛ خلال تلك الفترة لقضاء الإجازات الصيفية نظرا لما تمتلكه من الكثير من المصايف والفنادق السياحية، معقبا: «الكل تقطعت به السبل بدرنة، وهناك رعايا في تعداد المفقودين من دول أخرى وضحايا من جمهورية مصر العربية».



وأشار إلى وصول قوافل الإغاثة الشعبية من طرابلس والمنطقة الغربية، وأيضا الرسمية من الفرق المصرية والإماراتية؛ للبدء في عمليات البحث والإنقاذ.