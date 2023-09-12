الفاتيكان يوفد مبعوثا إلى الصين لبحث سبل التوصل لحل سلمي لحرب أوكرانيا

قرر بابا الفاتيكان فرنسيس إرسال الكاردينال ماتيو زوبي، مبعوثه الخاص بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى الصين في زيارة دبلوماسية تستمر ثلاث أيام في محاولة لإيجاد حل سلمي للصراع الدائر.



وقال بيان صادر عن الفاتيكان اليوم الثلاثاء إن "الزيارة تشكل خطوة أخرى في المهمة التي يرغب فيها البابا لدعم المبادرات الإنسانية والبحث عن طرق ربما تقود إلى سلام عادل".



يذكر أن زيارة بكين ستكون الرابعة بالنسبة لمبعوث البابا على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الصين والفاتيكان.



وقال البيان إن الكاردينال زار كييف وموسكو وواشنطن خلال الصيف الحالي للقاء العديد من القادة السياسيين والدينيين، ومن بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة في حوار مع الدول التي توجد في مركز الصراع في أوكرانيا.



ومن المتوقع أن يصل الكاردينال الإيطالي إلى بكين غدا الأربعاء وأن تستمر زيارته حتى يوم الجمعة.



ودعا البابا فرنسيس كثيرا إلى التوصل لحل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية.



كما قدم الفاتيكان نفسه كوسيط منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.