الرئيس الألماني يتفقد سوق السمك الحضاري في جنوب الجيزة

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استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، خلال زيارته بسوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة، والمقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأعرب الرئيس الألماني، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن سعادته بالتعاون القائم بين محافظة الجيزة والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)، والتي قامت بتنفيذ مشروع تطوير سوق السمك الحضاري محل زيارته اليوم والذي يخدم الأهالي القاطنين بمحيطه والأحياء المجاورة.

وأكد الرئيس الألماني، أهمية أعمال التطوير المنفذة لسوق السمك وتحويله إلى وجهة حضارية ووضعه في مصاف المشروعات التنموية المهمة المنفذة للأهالي بجنوب المحافظة.



