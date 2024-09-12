انتشال 6 جثث متحللة لمهاجرات من بينهن رضيعة في سواحل تونس

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أعلن مصدر قضائي في تونس اليوم الخميس، العثور على ست جثث متحللة لمهاجرات غرقى من بينهن رضيعة في أحدث مأساة تشهدها سواحل تونس.

وأضاف المتحدث باسم محاكم المنستير فريد جحا، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الجثث عثر عليها الحرس البحري في سواحل المنستير شرق تونس أمس الأربعاء.

ووفق المعلومات الأولية لدى الطب الشرعي، تنحدر المهاجرات من دول أفريقيا جنوب الصحراء ويرجح غرقهن قبل نحو أسبوع.

ومن بين الغرقى رضيعة في حدود ثلاث سنوات.

وتستقطب تونس آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة بحثا عن فرص حياة أفضل.

وحسب بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة، شهدت سواحل تونس في 2023 غرق وفقدان ما يناهز 1300 شخص من المهاجرين.