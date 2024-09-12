سفير روسيا في واشنطن: الأحاديث عن ضرب الأراضي الروسية تمهد الطريق إلى حرب عالمية ثالثة

صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن أحاديث السلطات الأمريكية حول ضرب الأراضي الروسية تمهد الطريق إلى الحرب العالمية الثالثة.



وقال أنطونوف في بيان له، يوم الأربعاء، إن "الإدارة (الأمريكية) تتجاهل مصالح روسيا بشكل عنيد. والآن يتحدثون أكثر فأكثر عن إمكانية قصف الأراضي الروسية بالأسلحة البعيدة المدى".



وتابع: "ولا يتحدث إلا عدد قليل من السياسيين عن إمكانية الحرب العالمية الثالثة، التي تمهد الطريق إليها السلطات هنا".

وأضاف السفير: "إنهم يوجهون كييف بتشديد الهجمات على الروس البسطاء، وقرانا ومدننا. ولم يعد يخفى ذلك على أحد".

واعتبر أن "الولايات المتحدة تدفع بنفسها نحو المستنقع الأوكراني أكثر فأكثر وتضحي برفاهية الأمريكيين من خلال تزويد كييف بالأسلحة والذخائر بقيمة مليارات الدولارات".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الثلاثاء أن إدارته تدرس مسألة رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية، وخصوصا صواريخ ATACMS، لتكون قادرة على ضرب الأراضي الروسية بها.