الصحة العالمية تدعو للمساعدة العاجلة في إعادة التأهيل الطبي بقطاع غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 22500 شخص في قطاع غزة المحاصر بحاجة لإجراءات إعادة تأهيل طبي قد تستغرق سنوات.

وتوصل تحليل أجرته منظمة الصحة العالمية، ومقرها جنيف، إلى إنه لا يمكن بشكل كاف تلبية الطلب الضخم على وسائل العلاج، والأطراف الصناعية، ووسائل المساعدة على المشي.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن، عبر تقنية الفيديو من قطاع غزة: "نحن بحاجة ماسة إلى المساعدة في مجال إعادة التأهيل، ولا يمكننا الانتظار لحين التوصل إلى وقف لإطلاق النار وترتيبات سلام".

وتظهر الأرقام، التي تستشهد بها منظمة الصحة العالمية، الإصابات الشديدة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل قرابة عام، وحتى يوليو، حيث تمثل ما يقرب من ربع إجمالي الإصابات خلال تلك الفترة.

ويعاني معظم المرضى، الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل، من إصابات في الأطراف. ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تم إجراء ما يقرب من 3000 إلى 4000 عملية بتر منذ بداية الحرب.

ولا يوجد في قطاع غزة أي مرفق عامل لإعادة بناء الأطراف وتقديم خدمات إعادة التأهيل، منذ ديسمبر. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أدى نقص المواد الأساسية والكوادر الطبية إلى تفاقم الأزمة.