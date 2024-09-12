 رئيس المجلس الأوروبى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ودعم حل الدولتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس الأوروبى يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ودعم حل الدولتين

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 6:56 ص | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 6:56 ص

أكد رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، مشيرا إلى دعم المجلس الأوروبي حل الدولتين والعمل مع الكويت والشركاء الآخرين لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمحتاجين هناك.

وقال ميشال - في تصريح له الأربعاء لوكالة الأنباء الكويتية خلال زيارته والوفد المرافق له إلى دولة الكويت - إن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ستتناول قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لأهميتها للمنطقة والعالم وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، منوها إلى أن القمة ستناقش أيضا الإمكانات الهائلة في الاستثمارات والتجارة والقطاعات الاقتصادية والاقتصاد الرقمي الذي يوفر مزيدا من الفرص والإبداع في المستقبل وتنويع النماذج الاقتصادية في أوروبا والمنطقة.

وأوضح أنه من خلال الحوار يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ الخيارات الصحيحة على المستوى الدولي وهو مقتنع بضرورة تعزيز ودعم القانون الدولي وأنه من المهم أيضا من وجهة نظر جيوسياسية أن نفهم ما هي التوقعات تجاه الاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة الحوار السياسي والتعاون إذا أردنا توفير المزيد من الاستقرار والأمن والرخاء لذا نحتاج إلى العمل معا كما نأمل لطموحاتنا القوية للمستقبل وأننا نحضر لأول قمة على الإطلاق بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات الصعبة غير العادية التي تواجهنا على المستوى الدولي.

أما بالنسبة للعلاقات الكويتية - الأوروبية فأعرب ميشال عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات مع الكويت "التي هي علاقات جيدة بالفعل"، منبها إلى أن زيارتة للكويت مهمة جدا بالنسبة للتعرف على رؤيتها السياسية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أن الشراكة الكويتية - الأوروبية جيدة فعلا "لكننا نسعى إلى بناء عناصر أكثر واقعية للمستقبل وتنسيق خططها ومشاريعها وبنيتها التحتية بما يتماشى مع الأولويات.


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