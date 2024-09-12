محافظ دمياط: انطلاق مهرجان دمياط 2024 نوفمبر المقبل

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن المحافظة بصدد إطلاق «مهرجان دمياط 2024»؛ للترويج للمحافظة على كل المستويات المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 9 نوفمبر، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والثقافة والشباب والرياضة، والغرفة التجارية بدمياط، حيث سيتضمن فعاليات متنوعة، ومختلفة بكل أنحاء المحافظة، ويرفع شعار «دمياط حاجة تانية».

وأوضح "الشهابي"، في لقاء عقده اليوم الخميس، مع أعضاء جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، أن هناك تحديات تواجه الصناعات بدمياط، وتم تبادل الحوار حول آليات تحقيق خطة للتطوير للقطاعات الصناعية الشهيرة في محافظة دمياط، وإعداد كوادر فنية مدربة بتلك القطاعات.

وأشار إلى أن تلك الخطة ستتحقق من خلال محور التعليم، الذي يأتي ضمن محاور ملف التنمية البشرية، الذي تهتم به الدولة وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن المحافظة قد بدأت بتنفيذ خطة في إطار ذلك، من خلال فتح أربع برامج جديدة بالتعليم الفني، يدعم الصناعات بالمحافظة وهم "فني تشغيل ماكينات نجارة حديثة، فني تسويق للأثاث، فني استزراع سمكي وفني لحام تحت الماء، وذلك لتحقيق طفرة جديدة بالصحة والتعليم والتي ستحقق إعداد جيل قادر ومدرب على تطوير الصناعات وفقًا للمتطلبات التكنولوجية الحديثة، واستكمال مسيرة التنمية".