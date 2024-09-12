محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تنفيذ كباري المشاه الجديدة

تابع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال كباري المشاة بديل الصالات الجاري إنشائها على ترعة السويس "كوبري أبوعميرة وكوبري الصعايدة"، بنطاق مركز ومدينة فايد، والمرحلة النهائية للكوبري المعدني الذي يجري إنشائه على مصرف المحسمة بطريق الإسماعيلية السويس الزراعي.

ووجه جلال، بإنهاء الأعمال لإدخالها الخدمة فى العيد القومي للمحافظة، وسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية للمرحلة الثالثة من مشروع استبدال الصالات اليدوية بكباري مشاه على ترع المحافظة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

ومن جهته، أكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، تنفيذ ٧ كباري مشاة خلال المرحلة الحالية انتهى منها ٢ على ترعة بورسعيد بنطاق القنطرة غرب، وجار تنفيذ ٥ كباري على ترعة السويس بنسبة تنفيذ ٨٠٪؜، ينتهي العمل بها خلال ٢٠ يوما بنطاق الإسماعيلية وفايد.