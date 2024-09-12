منظمة إسرائيلية تنشر فيديو يحاكي تفجير المسجد الأقصى وخارجية فلسطين تحذر

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مما يتم تداوله باسم «منظمة نشطاء جبل الهيكل» على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم في المكان، تحت شعار «قريبًا في هذه الأيام».

ونوهت في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة «وفا»، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحريض من قبل ما يسمى باتحاد «منظمات جبل الهيكل» على المسجد الأقصى المبارك، حيث يتم الترويج باستمرار لصورة الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة.

وأضافت أنها «تنظر بخطورة بالغة لهذا التحريض المتواصل، خاصة أنه يترافق مع التصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد من قبل المتطرفين اليهود، وأداء صلوات تلمودية وطقوس دينية في باحاته وبشكل غير مسبوق، خاصة السجود الملحمي والنفخ بالبوق وأشكال مختلفة من الرقصات ورفع العلم الإسرائيلي وغيرها».

واعتبرت الوزارة ما يحدث تصعيداً ملحوظاً في استهداف القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية عامة والمسجد الأقصى بشكل خاص، في ظل مشاركة وزراء وأعضاء كنيست في تلك الاقتحامات، أبرزهم الوزير المتطرف بن غفير، بما يعني حماية سياسية رسمية ودعم لتلك الإجراءات الاستعمارية التهويدية التي تستهدف المسجد لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وحذرت الوزارة من مغبة إقدام المنظمات والجمعيات الاستعمارية المتطرفة على المس بالأقصى، خاصة تداعيات هذا العدوان في تفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وقالت الوزارة إنها تواصل تنسيق جهودها لمواجهة استهداف الأقصى والمقدسات والقدس مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، لتعظيم الإدانات العالمية لهذا الاستهداف وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقفه، وتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين عامة وللقدس ومقدساتها وللأقصى بشكل خاص.

وأكدت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأقصى، يشجع حكومة إسرائيل المتطرفة على تصعيد عدوانها وجرائمها واستهدافها للمسجد الأقصى المبارك.



