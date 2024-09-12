كوريا الجنوبية توافق على بناء مفاعلين نوويين جديدين على الساحل الشرقي للبلاد

صدقت لجنة السلامة والأمن النوويين الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، على بناء مفاعلين نوويين جديدين على الساحل الشرقي للبلاد، بعد 8 سنوات من تقديم الطلب.

ووافقت اللجنة في اجتماع عادي، على طلب الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية لبناء مفاعلي "شين-هان أول" 3 و4 في أولجين، على بعد حوالي 224 كيلومترا جنوب شرق سيئول، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعد هذه أول موافقة على بناء مفاعلات نووية منذ عام 2016، عندما أعطت السلطات الضوء الأخضر لبناء مفاعلي "سيه أول" 3 و4 في أولسان.

وقدمت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، طلب بناء "شين-هان أول" 3 و4 في يناير 2016، ولكن تم تعليق المشروع في عام 2017 بسبب موقف إدارة مون جيه-إن السابقة من سياسة الطاقة.

ولكن استؤنفت عملية المراجعة في يوليو 2022 بعد أن أعلنت إدارة يون سيوك-يول الحالية استئناف المشروع.

وسيعمل مفاعلا "شين - هان أول" بالماء المضغوط بقوة 1400 ميجاواط على غرار أربعة مفاعلات أخرى نشطة حاليا، من بينها مفاعلي "سيه أول" 1 و2.

وصرحت اللجنة، بأنها ستتحقق بدقة من سلامة المفاعلين النوويين من خلال عمليات تفتيش مسبقة واختبارات أداء لمرافق المفاعل.

وتشغل كوريا الجنوبية، حاليا 26 مفاعلا نوويا، ولا يزال مفاعلا "سيه أول" 3 و4 قيد الإنشاء.

وفي عام 2023، أنتجت محطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية 180494 جيجاواط / ساعة من الكهرباء، وهو ما يمثل 7. 30 % من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، وفقًا للشركة الكورية للطاقة المائية والنووية.