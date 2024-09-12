كييف: أسقطنا مقاتلة روسية فوق البحر الأسود

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أعلن جهاز استخبارات الدفاع الأوكراني، اليوم الخميس، أنه تم إسقاط مقاتلة روسية طراز سو-30 بنجاح باستخدام نظام محمول مضاد للطائرات خلال عملية خاصة في البحر الأسود.

وقال بيان إنه تم أمس الأربعاء ، إسقاط الطائرة التابعة لفوج بالقوات الجوية الروسية متمركز خارج شبه جزيرة القرم المحتلة.

ولم تشر موسكو في أول الأمر إلى فقدان أي طائرة تابعة لها .

ورغم ذلك، قال موقع ريبار العسكري الروسي، المقرب من وزارة الدفاع في موسكو ، إنه تم إسقاط طائرة طراز سو 30.

وقالت وزارة الدفاع أمس الأربعاء، إن أوكرانيا أخفقت في محاولتها مهاجمة منصة حفر روسية في البحر الأسود بقوارب بخارية عالية السرعة.

وأضافت الوزارة في بيانها ، أن ثمانية من أصل 14 قاربا تعرضت للهجوم والغرق بينما تراجعت القوارب الأخرى.

ولم يصدر أي تأكيد من كييف.