تقرير: هيئة الخدمات الصحية بإنجلترا في مأزق بسبب فجوة تمويلية بـ37 مليار إسترليني

أظهر تقرير يكشف التحدي الذي يواجهه رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، في إعادة بناء منظمة متأصلة في نفسية الأمة، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، في مأزق بسبب نقص التمويل لأكثر من 10 أعوام.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الخميس، بأن التقرير يجد أن التقشف والوباء والارتباك الناتج عن عملية إعادة التنظيم المتكررة من أعلى إلى أسفل، تركوا هيئة الخدمات الصحية، منهكة تماما.

ومن جانبه، ألقى مؤلف التقرير، آرا دارزي، وهو جراح بارز ونائب مستقل في مجلس اللوردات - باللوم على السياسيين.

كما توصل التقرير، الذي كلف وزير الصحة ويس ستريتنج، بإعداده، إلى أن الاستثمار الرأسمالي انخفض بواقع 37 مليار جنيه إسترليني (3ر48 مليار دولار)، خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بالمقارنة مع الدول المماثلة في أوروبا وخارجها.