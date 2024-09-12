تفاصيل جديدة بشأن تحطم مروحية البومة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، تفاصيل جديدة بشأن تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في رفح.

وقتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 آخرون، عندما تحطمت مروحية «بلاك هوك» التابعة لسلاح الجو جنوب قطاع غزة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، فيما وصفه الجيش بأنه «حادث».

وتستخدم مروحيات «بلاك هوك»، المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم «يانشوف» أو «البومة» باللغة العبرية، في مهام النقل الروتينية وإنزال القوات وحملها أثناء العمليات العسكرية.

وتوصلت تحقيقات أولية إلى أن المروحية اصطدمت بالأرض، أثناء مرحلة الهبوط الأخيرة داخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، قولها إن التحقيقات الجديدة بيّنت أن استعداد الطيارين قبل الإقلاع للإنقاذ كان في ظروف طبيعية.

وأضافت الإذاعة: «لقد استراحوا لساعات كافية (حوالي 12 ساعة من الراحة قبل الإقلاع)، ولا يوجد أي فشل معروف يتعلق بالإرهاق، من لحظة الإقلاع من قاعدة حتسريم حتى الوصول إلى مهبط الطائرة في رفح».

وتابعت: «مباشرة بعد الحادث، أرسل قائد القوات الجوية، الذي قاد العملية من قبو الكرياه، طائرة حربية ومروحية قتالية إلى مكان الحادث».

وأوضحت أن «عملية إنقاذ الجرحى كانت معقدة»، لافتة إلى أن «معظم الجنود الذين كانوا في المروحية، علقوا بين أنقاض الطائرة».

وأشارت إلى أن «الطائرة في السرب - الرائد ع، التي كانت من المفترض أن تتولى منصب نائبة قائد السرب بعد حوالي أسبوع، ظلت عالقة لأكثر من نصف ساعة داخل قمرة القيادة، حتى تم إخراجها».

وذكرت أن جنود جفعاتي والفرقة 162 استخدموا «مناشير القص ومعدات القص المحلية التي لم تكن مخصصة لهذا النوع من الأحداث».