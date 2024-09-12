الإمارات تجلي 97 مصابا ومريضا من قطاع غزة للعلاج في أبوظبي

نفّذت الإمارات، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، مبادرة إنسانية طارئة لإجلاء 97 مصابا ومريضا في حالة حرجة من قطاع غزة، من ضمنهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف، برفقة 155 من أفراد عائلاتهم.

وتم نقل المرضى ومرافقيهم، وبينهم 142 طفلا، من مطار رامون في إسرائيل عبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية الطبية في أبوظبي.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي: "تأتي عملية الإجلاء، وهي الثانية من مطار رامون، في إطار الجهود التي تقوم بها الإمارات لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين".

وأضافت: "هذه المهمة الجديدة لإجلاء الجرحى والمرضى الفلسطينيين، تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني خلال الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها القطاع".

وأكملت في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام): "سنستمر في العمل الحثيث مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، والقيام بدور قيادي لمضاعفة ودعم المساعي المبذولة لتخفيف هذه الكارثة الإنسانية".

من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "نعرب عن تقديرنا مجددا لدولة الإمارات لدعمها إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة لتلقي الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها، كما نأمل أن تعزز هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإمكانيات المتاحة، التي من الممكن أن تفضي إلى المزيد من عمليات الإجلاء لعدد أكبر من الأفراد. كما تدعو منظمة الصحة العالمية مجدداً إلى وقف إطلاق النار".