محافظ الغربية: 16 مشروعا هى الأقرب للفوز بالمحافظة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، لجنة تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، وذلك في ختام أعمال اللجنة لتقييم المشروعات المشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة.

واستعرض المحافظ نتائج التقييم للمشروعات لاختيار أفضل مشروعات على مستوى المحافظة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هناك 16 مشروعا هى الأقرب للفوز على مستوى المحافظة وتنوعت المشروعات المقدمة من أبناء المحافظة في مجالات الطاقة النظيفة، الإدارة المتكاملة لمنظومة الملفات الصلبة والطبية والكيميائية الخطرة، استخدام النظم الحديثة في الري الذكي وترشيد استهلاك المياه، إعادة تدوير المخلفات الزراعية وخلق قيمة اقتصادية.

وأشاد بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة الغربية حيث يتم التقييم على أعلى مستوى مع الالتزام بالمعاير المعلنة، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.