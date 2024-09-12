تركيا تدين توقيع واشنطن وقبرص اليونانية اتفاقية تعاون دفاعي

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، التوقيع على خارطة الطريق بين الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة القبرصية اليونانية لتطوير التعاون في مجال الدفاع.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي: «إننا نشاطر وجهات النظر التي تم التعبير عنها في البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذه القضية، ونؤيد بالكامل رد الفعل المبرر الذي قدمته سلطات جمهورية شمال قبرص التركية».

ونوهت بأن «الخطوات التي اتخذتها السلطات الأمريكية على حساب أمن الجانب القبرصي التركي، بما في ذلك الإعلان في يونيو الماضي عن إطلاق حوار استراتيجي مع الإدارة القبرصية اليونانية، تقوض الموقف المحايد للولايات المتحدة تجاه جزيرة قبرص، وتجعل من الصعب التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة للقضية القبرصية».

وأضافت: «وفي هذا السياق، نعتقد أنه يجب إعادة النظر في السياسات التي قد تضر بالاستقرار الإقليمي، وستواصل تركيا، باعتبارها الدولة الأم والدولة الضامنة، ضمان الأمن والازدهار للقبارصة الأتراك في جميع الظروف».

ووقعت الولايات المتحدة وجنوب قبرص الرومية، اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي لـ«مواجهة المخاوف الأمنية الدولية».

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإدارة قبرص الرومية توليان «أهمية كبيرة» لاستقرار وأمن أوروبا وشرق بحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوزارة أن «التحديات الأمنية في المنطقة تتطلب تعاونا وثيقا بين الحلفاء في قضايا الدفاع والأمن».