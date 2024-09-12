 تركيا تدين توقيع واشنطن وقبرص اليونانية اتفاقية تعاون دفاعي - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2024 12:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تركيا تدين توقيع واشنطن وقبرص اليونانية اتفاقية تعاون دفاعي


نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 12:37 م

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، التوقيع على خارطة الطريق بين الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة القبرصية اليونانية لتطوير التعاون في مجال الدفاع.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي: «إننا نشاطر وجهات النظر التي تم التعبير عنها في البيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذه القضية، ونؤيد بالكامل رد الفعل المبرر الذي قدمته سلطات جمهورية شمال قبرص التركية».

ونوهت بأن «الخطوات التي اتخذتها السلطات الأمريكية على حساب أمن الجانب القبرصي التركي، بما في ذلك الإعلان في يونيو الماضي عن إطلاق حوار استراتيجي مع الإدارة القبرصية اليونانية، تقوض الموقف المحايد للولايات المتحدة تجاه جزيرة قبرص، وتجعل من الصعب التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومستدامة للقضية القبرصية».

وأضافت: «وفي هذا السياق، نعتقد أنه يجب إعادة النظر في السياسات التي قد تضر بالاستقرار الإقليمي، وستواصل تركيا، باعتبارها الدولة الأم والدولة الضامنة، ضمان الأمن والازدهار للقبارصة الأتراك في جميع الظروف».

ووقعت الولايات المتحدة وجنوب قبرص الرومية، اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي لـ«مواجهة المخاوف الأمنية الدولية».

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإدارة قبرص الرومية توليان «أهمية كبيرة» لاستقرار وأمن أوروبا وشرق بحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوزارة أن «التحديات الأمنية في المنطقة تتطلب تعاونا وثيقا بين الحلفاء في قضايا الدفاع والأمن».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك