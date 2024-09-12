وفاة رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري عن 86 عاما بعد صراع مع السرطان

توفي رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري، الذي أدين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، عن عمر يناهز 86 عاما، حسبما ذكرت ابنته يوم الأربعاء.

وقالت كيكو فوجيموري في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) موقع أيضا من قبل أشقائها هيرو وساتشي وكينجي فوجيموري: "بعد معركة طويلة مع السرطان، ذهب والدنا، ألبرتو فوجيموري، للقاء الرب".

وشغل فوجيموري ، وهو ابن مهاجرين يابانيين ، منصب رئيس بيرو من عام 1990 إلى عام 2000. خلال فترة ولايته ، قامت قوات الأمن بقمع صارم للقوات اليسارية والتخريبية المزعومة وسلب من البرلمان صلاحياته.

في ذلك الوقت ، شعرت الدولة بالتهديد من قبل المنظمة الإرهابية الماوية "الدرب الساطع". وبالإضافة إلى ذلك، تم تعقيم عشرات الآلاف من نساء الشعوب الأصلية قسرا من أجل تقليل عدد أطفالهن، واعتُبر هؤلاء عقبة أمام التنمية. وأدين فوجيموري عام 2009 بالمسؤولية المشتركة عن 25 جريمة قتل وعمليتي اختطاف خلال فترة حكمه. كما أدين في العديد من قضايا الفساد.

وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما. وفي عام 2017 ، أصدر الرئيس آنذاك بيدرو بابلو كوزينسكي عفوا عن رئيس الدولة السابق لأسباب إنسانية بسبب سوء حالته الصحية. وأطلق سراحه في نهاية المطاف من سجن بارباديلو بالقرب من العاصمة ليما في عام 2023 بعد فترة طويلة من التردد على المحاكم.