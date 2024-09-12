 وفا: مستعمرون يقتحمون قرية عورتا جنوب نابلس - بوابة الشروق
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وفا: مستعمرون يقتحمون قرية عورتا جنوب نابلس

وفا
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 5:44 ص | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 5:44 ص

اقتحم عشرات المستعمرين، الليلة، قرية عورتا جنوب نابلس، لأداء طقوس تلمودية.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستعمرين اقتحموا قرية عورتا بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأداء طقوس تلمودية في المقامات الإسلامية.


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