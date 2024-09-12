وفا: مستعمرون يقتحمون قرية عورتا جنوب نابلس

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اقتحم عشرات المستعمرين، الليلة، قرية عورتا جنوب نابلس، لأداء طقوس تلمودية.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستعمرين اقتحموا قرية عورتا بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأداء طقوس تلمودية في المقامات الإسلامية.