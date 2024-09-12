جروندبرج: نستعد لمشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل السلام باليمن

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الخميس، أن مكتبه يستعد لإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤية لعملية سلام شاملة في البلاد.

وقال المبعوث الأممي في إحاطة له خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، "يستعد مكتبي لإجراء مزيد من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتعزيز رؤية لعملية سلام شاملة في اليمن. وحتى الآن، ضمت هذه المشاورات مئات اليمنيين".

وأوضح أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف بشأن خفض التصعيد الاقتصادي ساهم في تفادي أزمة حادة، ومع ذلك، فإن الوضع الحالي غير مستقر، والأوضاع الاقتصادية لأغلبية اليمنيين تستمر في التدهور".

وأردف جروندبرج "مازلت متمسكاً بقناعتي بأنه رغم التحديات العديدة التي نواجهها، فإن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة".

يشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية مع أطراف النزاع واللاعبين الدوليين من أجل تحقيق السلام المستدام في اليمن التي تعاني حربا منذ نحو عشر سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.