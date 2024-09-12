زيادة نسبة اعتراف ألمانيا بالمؤهلات المهنية الأجنبية

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أظهرت بيانات رسمية أن فرص العمال الأجانب في العمل بألمانيا، زادت بعد الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية.

وكانت السلطات أصدرت قرارها في العام الماضي لصالح 65 ألفا و300 طلب، بحسب ما ذكره المكتب الاتحادي للإحصاء، اليوم الخميس، بزيادة نسبتها 25% بالمقارنة مع العام السابق.

وجاءت نحو 69% من الموافقات للمؤهلات الطبية. وكان أكثر من نصف جميع الطلبات متعلقة بالتمريض.

وسجل الأطباء نسبة 14%، يليهم المهندسون ثم المعلمون ومساعدو التدريس.

وكانت موافقة واحدة من بين كل 10 موافقات لمؤهل مهني من تركيا، تليها البوسنة والهرسك ثم الفلبين وتونس وسوريا والهند وأوكرانيا.

وارتفع عدد الطلبات الجديدة بنسبة 26% ليصل إلى 62 ألفا و100 في العام الماضي.