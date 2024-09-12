الحكومة التايلاندية تبدأ في تطبيق المرحلة الأولى من برنامج توزيع المساعدات في 25 سبتمبر

من المتوقع أن تبدأ الحكومة التايلاندية، في توزيع 10 آلاف بات على نحو 2ر14 مليون شخص في 25 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الأولى من برنامج المحفظة الرقمية، حسبما قال وزير المالية بيشاي تشونهافاجيرا .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول للنواب في البرلمان اليوم الخميس، إن تطبيق المرحلة الثانية سوف يكون "مرنا" بسبب الموازنة المحدودة.

وأضاف تشونهافاجيرا، أن نسبة ديون الأسر مقابل إجمالي الناتج المحلي التي تبلغ 90% لن تنخفض حتى ينتعش الاقتصاد.

وأوضح أن الحكومة تجري مباحثات مع بنك تايلاند والبنوك التجارية لاقتطاع الديون المعدومة من أجل إدارتها للمساعدة في تخفيف العبء المالي على المقترضين.