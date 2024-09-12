وزير الصحة الفلسطيني: الاحتلال دمر 80% من المنشآت الصحية الفلسطينية في غزة

أكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 80% من المستشفيات والمراكز الصحية والمدارة أيضا من الوكالات الدولية في غزة.

وقال أبو رمضان - في اتصال عبر تقنية زوم مع قناة النيل للأخبار، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية في غزة بالكامل، لافتا إلى أن هناك 5% فقط من السكان يحصلون على مياه شرب آمنة.

وأضاف أن قطاع غزة تربة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة بسبب انهيار منظومة الصرف الصحي وتراكم النفايات الصلبة بكميات كبيرة وانعدام الكهرباء اللازمة لكل مناحي الحياة في القطاع.

وأشار أبو رمضان إلى أن فلسطين دوما كانت تتميز متفوقة في مجال التطعيمات وأن لديها نسبة تتطعيم تزيد على 99% من عدد الأطفال المستهدفين ولكن منذ أكتوبر الماضي وبسبب تدمير المراكز الصحية وبسبب عدم قدرة السكان للوصول لمراكز التطعيم وعدم قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على تنفيذ برامج التطعيم وهي من أهم البرامج التي نعمل عليها كل ذلك أدى إلى عدم حصولا الأطفال على التطعيم اللازم.

وبشأن التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات الصحة، قال إن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع الأمم المتحدة منذ أن وصلت الأخبار الأولية بأن هناك حالة من المحتمل أن تكون لمرض "شلل الأطفال"؛ حيث بدأت وزارة الصحة في طلب تزويدها بالتطعيمات اللازمة والتي تقدر بحوالي مليون و600 ألف جرعة وذلك لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل على مرحلتين.. مشيرا إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية بشأن التطعيمات اللازمة.