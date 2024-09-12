الغارات الإسرائيلية تستهدف منطقة الخريبة جنوب لبنان

وثق مقطع فيديو الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الخريبة في أطراف بلدة راشيا الفخار جنوب لبنان والحرائق التي نتجت عنها.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات استهدفت منطقة الخريبة الواقعة بين بلدتي الخيام وراشيا الفخار جنوب لبنان.



وتشهد الحدود شمال إسرائيل اشتباكات مستمرة منذ 8 أكتوبر 2023، على خلفية اندلاع الحرب في غزة، بعدما أعلن حزب الله اللبناني أن جبهة جنوب لبنان ستكون بمثابة "جبهة إسناد للمقاومة في غزة".

وتشن القوات الإسرائيلية بشكل يومي غارات جوية وقصفا مدفعيا على قرى وبلدات جنوب لبنان، كما تنفذ اغتيالات في عمق البلاد، عبر غارات من مسيرات تستهدف مركبات لقياديين بحزب الله أو في الفصائل الفلسطينية داخل لبنان، في المقابل يواصل حزب الله استهداف مراكز ومواقع للجيش الإسرائيلي على طول الحدود.