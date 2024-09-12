 التنظيم والإدارة يعلن نتائج تظلمات وظائف سائقين وعمال رصف بهيئة الطرق والكباري - بوابة الشروق
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التنظيم والإدارة يعلن نتائج تظلمات وظائف سائقين وعمال رصف بهيئة الطرق والكباري

شريف حربي:
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 12:49 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 12:49 م

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف سائقين وعمال رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وكان الجهاز أعلن خلال شهر مارس الماضي عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين (100) في وظيفة سائق و(70) في وظيفة حرفي رصف، بالمستوى الوظيفي السادس (ب)، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وفتح الجهاز باب التقديم على موقع البوابة في الفترة من 2 إلى 16 أبريل الماضي، وعقدت الامتحانات المقررة للمتقدمين في الفترة من 16 حتى 24 يوليو الماضي، ثم أعلن الجهاز عن النتيجة في 18 أغسطس الماضي وفتح باب التظلم لمدة أسبوعين.


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