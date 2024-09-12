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أعداد جريدة الشروق
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اجتماع دولي في مدريد لبحث مستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين

وكالات
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 6:01 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 6:01 م

قالت الحكومتان الإسبانية والنرويجية، إن وزراء خارجية العديد من الدول الإسلامية والأوروبية سيجتمعون في مدريد غدا الجمعة لمناقشة كيفية تنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وسيستضيف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاجتماع، الذي سيحضره نظراؤه الأوروبيون ومسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة، وفقاً لوكالة رويترز.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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