بابا الفاتيكان يتناول قضية حماية الفقراء والعمال المهاجرين أثناء زيارته إلى سنغافورة اليوم

تناول بابا الفاتيكان فرنسيس، قضية عدم المساواة في الثروة أثناء زيارته إلى سنغافورة، اليوم الخميس، وحث حكومة البلاد على بذل المزيد من الجهود من أجل حماية الفقراء والعمال المهاجرين، بما يشمل ضمان حصولهم على أجور عادلة.

وقال البابا، الذي كان يجلس بجوار الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، في خطاب رسمي، إنه يأمل أن يتم إيلاء اهتمام خاص للفقراء وكبار السن الذين ساعدوا في وضع الأسس لسنغافورة اليوم وحماية كرامة العمال المهاجرين.

وأفاد فرنسيس، بأن هؤلاء العمال يساهمون كثيرا في المجتمع ويجب ضمان أجر عادل لهم.

وأضاف: "أود أن أسلط الضوء على المخاطر المترتبة على التركيز على البراجماتية فقط، أو وضع الجدارة فوق كل شيء، وهي العواقب غير المقصودة؛ لتبرير استبعاد أولئك المهمشين من الاستفادة من التقدم".