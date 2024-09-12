شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بالمولد النبوي الشريف

شيخ الأزهر: العالم اليوم بحاجة لعودة الهدي المحمدي لإنقاذ المجتمعات من اللاإنسانية

أكد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن العالم اليوم في أمس الحاجة إلى عودة الهدي المحمدي؛ لإنقاذ عالمنا ومجتمعات المسلمين أنفسهم من الأوضاع اللا إنسانية. جاء ذلك خلال استقباله اليوم، المستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة؛ للتهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ورحب شيخ الأزهر برئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، مؤكدا أننا نحتفي بذكرى ميلاد خير البشر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبرسالته التي سوف تبقى ما بقي الليل والنهار، منارة الإنسانية وضوئها الذي يرشدها ويصحح مسيرتها كلما ضلت الطريق وتقطعت بها السبل.

من جهته، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن تقدير الهيئة لدور الإمام الأكبر شيخ الأزهر في بيان الصورة الحقيقة والمنصفة للدين الإسلامي، وتفنيد الأفكار المتطرفة؛ من خلال آراءه المعتدلة وكلماته في مختلف المحافل الدولية والأقليمية والداخلية، مؤكدا أن الأزهر الشريف يمثل رمزا للعلم والوسطية والتسامح حول العالم.

وحضر اللقاء كل من الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والمستشار محمود إبراهيم، المستشار القانوني لمجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهريّة، والمستشار زين الهواري، رئيس المكتب الفني للهيئة، والمستشار أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد، المشرف العام على مكتب رئيس الهيئة.