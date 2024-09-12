الصين وصربيا تعززان علاقات التعاون الثنائي

اتفقت الصين وصربيا خلال اجتماع في سان بطرسبرج الروسية، الأربعاء، على تعزيز العلاقات ومواصلة تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين.

وقال وانج يي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى، خلال لقائه، مع نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، "إن زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج، حديثا إلى صربيا أسفرت عن نتائج إيجابية، موضحا أن زعيمي البلدين أقاما ثقة متبادلة راسخة، وعملا على بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وصربيا، مشيرا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع صربيا وتعميق التعاون بين الجانبين.

وأكد المسؤول الصربي عمق واستقرار العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة الناجحة للرئيس شي جين بينغ إلى صربيا ساهمت في تعزيز واستقرار العلاقات بين البلدين في العصر الجديد على نحو أعمق.

وأشار إلى أن صربيا تقدر تماما التزام الصين بمبدأ المساواة في الشؤون الدولية وتتطلع إلى تطوير التعاون الثنائي مع الصين في شتى المجالات.