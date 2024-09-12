القضاء العراقي يباشر التحقيق في مقاطع صوتية منسوبة لرئيس هيئة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي باشر بالتحقيق في المقاطع الصوتية المزورة والمفبركة في قضايا فساد، والمنسوبة لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن الهيئة "تؤكد احترامها للسلطة القضائيَّة وإجراءاتها وما يصدر عنها من قراراتٍ وأحكامٍ قضائيَّـة رادعة بحقّ الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام".

وأوضحت أنه "من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصَّ عليه الدستور العراقي، يتوجَّه رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون بالشكر للقضاء العراقيِّ والادّعاء العام لمباشرته التحقـيق في المقاطع الصوتيه المزورة والمفبركة المنسوبة زورا له، واحترام كل ما يصدر عنه من نتائج وقراراتٍ والتطلَّعُ لتحقيق العدالة ومُحاسبة كلّ من تُسوّلُ له نفسه العبث بمُقدّرات الدولة وأمن المُواطنين".